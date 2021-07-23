Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İlyas Karaboyun yönetimindeki 05 ABJ 731 plakalı otomobil, Eski Çeltek mevkisinde Akın Öner idaresindeki 16 RAV 95 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Karaboyun idaresindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada sürücü Karaboyun ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Demir Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Kadir Doğulu Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Alper Yılmaz Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 16:10:16. #1.16#

title