Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İlyas Karaboyun yönetimindeki 05 ABJ 731 plakalı otomobil, Eski Çeltek mevkisinde Akın Öner idaresindeki 16 RAV 95 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Karaboyun idaresindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada sürücü Karaboyun ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun