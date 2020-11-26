İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

26.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 26.11.2020 01:20

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Oğuzhan Tatar idaresindeki 05 AZ 995 plakalı otomobil ile Emirhan Uzar'ın kullandığı 05 AAV 067 plakalı otomobil Hacılar Meydanı mevkisinde çarpıştı. Tatar idaresindeki otomobil refüjde bulunan elektrik direğine de çarptı.

Kazada sürücü Tatar ile aynı araçta bulunan Muhammed Kaçar yaralandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi! Bu hafta her gün sıkı denetim yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi! Bu hafta her gün sıkı denetim yapılacak
Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

İlgili Haberler

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Arınç Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Deniz Seki Enes Batur Demet Akalın Öykü Karayel
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Deniz Türüç Lewis Hamilton
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 01:21:05. #1.14#
title