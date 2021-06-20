Amasya Ali Kınık Konseri'nde Buluştu
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Amasya Ali Kınık Konseri'nde Buluştu

Amasya Ali Kınık Konseri'nde Buluştu
Habermetre - Haberler | Toplum

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında, sevilen sanatçı Ali Kınık, hemşehrilerimizle muhteşem bir konserde buluştu.

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında, sevilen sanatçı Ali Kınık, hemşehrilerimizle muhteşem bir konserde buluştu. Çelebi Mehmet Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere pandemi önlemleri dahilinde yoğun bir kalabalık katılım sağlarken, ünlü sanatçı sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: Habermetre

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Amasya Ali Kınık Konseri'nde Buluştu - Haberler
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