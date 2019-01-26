Amanoslar'da Teröristlere Ait 9 Sığınak Tespit Edildi

HATAY'da, Amanoslar bölgesine düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanoslar bölgesinde terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları tarafından 17-26 Ocak tarihlerinde planlı operasyonların düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda teröristlere ait 9 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarında banyo, oda ve mutfak olarak 3 bölme olduğu belirtilen açıklamada, "Sığınaklarda teröristlere ait jeneratör, roketatar mühimmatları, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, amonyum nitrat, çok sayıda mutfak tüpü, elektrik malzemeleri, aküler, bol miktarda yaşamsal malzeme ve ilk yardım malzemesi yanında sığınak-barınak yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edilmiştir" denildi. - Hatay

Kaynak: DHA