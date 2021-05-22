Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki kar kalıntıları ilgi görüyor
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Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki kar kalıntıları ilgi görüyor

Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki kar kalıntıları ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki kar kalıntıları vatandaşların ilgisini çekiyor.

Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki kar kalıntıları vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yaz aylarına rağmen kalan kar kalıntılarının bulunduğu bölgeye vatandaşlar doğa yürüyüşüyle ulaşıyor.

Yürüyüşçüler burada, tepe ve yamaçlardaki kar kalıntılarında serinliyor.

Vatandaşlardan Yılmaz Mert, karların erimesiyle bölgede kar mağaralarının oluştuğunu söyledi.

Piknik yapmak için gelen ziyaretçilerin bu mağaraları soğutucu olarak kullandığını beirten Mert, "Adeta bir soğuk hava deposu gibi yiyecekleri koruyabiliyor. Mağaraların tavanları doğal, kendiliğinden oluşan bir güzelliği var. Çevrede kar mağaralarını bilen pek fazla kimse yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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