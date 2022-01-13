Aman Reis Duymasın nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Aman Reis Duymasın ne zaman, hangi kanalda? Konusu ne, oyuncuları kimler?
Bugün ATV'de Aman Reis Duymasın filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Aman Reis Duymasın nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Aman Reis Duymasın ne zaman, hangi kanalda? Konusu ne, oyuncuları kimler? merak etti. Peki, Aman Reis Duymasın konusu nedir? Aman Reis Duymasın oyuncu kadrosunda kimler var? Aman Reis Duymasın ne zaman çıktı? İşte detaylar...
Aman Reis Duymasın, Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı, başrollerini Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ ve Savaş Özdemir'in paylaştığı Türk filmi. Aman Reis Duymasın nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Aman Reis Duymasın ne zaman, hangi kanalda? Konusu ne, oyuncuları kimler?
Aman Reis Duymasın bugün 13 Ocak Perşembe saat 20:00 'da ATV'de ekranlara gelecek.
Aman Reis Duymasın, Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı, başrollerini Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ ve Savaş Özdemir'in paylaştığı Türk filmi. Film, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz karakterlerinin kullanıldığı aynı isimdeki Türk televizyon dizisine dayanmaktadır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar. Bu büyük mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Aman Reis Duymasın filminin çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleştirilmiştir. Film İstanbul ve Balıkesir'in Erdek ilçesinde çekildi.
Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli
Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı
Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli
Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere
Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere
Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı
Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli
Sevil Akı Saner: Emine İspirli
Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu
Ömer Kurt: Zafer
Bekir Çiçekdemir: Hüsnü
Sabahattin Yakut: Korhan
Berna Üçkaleler: Sibel
Ezgi Esma Kürklü:Gamze
Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli
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