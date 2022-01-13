Aman Reis Duymasın, Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı, başrollerini Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ ve Savaş Özdemir'in paylaştığı Türk filmi. Aman Reis Duymasın nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Aman Reis Duymasın ne zaman, hangi kanalda? Konusu ne, oyuncuları kimler?

AMAN REİS DUYMASIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aman Reis Duymasın bugün 13 Ocak Perşembe saat 20:00 'da ATV'de ekranlara gelecek.

AMAN REİS DUYMASIN NE ZAMAN ÇIKTI?

Aman Reis Duymasın, Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı, başrollerini Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ ve Savaş Özdemir'in paylaştığı Türk filmi. Film, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz karakterlerinin kullanıldığı aynı isimdeki Türk televizyon dizisine dayanmaktadır.

AMAN REİS DUYMASIN KONUSU NE?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar. Bu büyük mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AMAN REİS DUYMASIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Aman Reis Duymasın filminin çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleştirilmiştir. Film İstanbul ve Balıkesir'in Erdek ilçesinde çekildi.

AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI KİMLER?

Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli

Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı

Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli

Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere

Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere

Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı

Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli

Sevil Akı Saner: Emine İspirli

Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu

Ömer Kurt: Zafer

Bekir Çiçekdemir: Hüsnü

Sabahattin Yakut: Korhan

Berna Üçkaleler: Sibel

Ezgi Esma Kürklü:Gamze

Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet