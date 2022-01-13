Aman Reis Duymasın nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Aman Reis Duymasın ne zaman, hangi kanalda? Konusu ne, oyuncuları kimler? - Haberler
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Aman Reis Duymasın nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Aman Reis Duymasın ne zaman, hangi kanalda? Konusu ne, oyuncuları kimler?

Aman Reis Duymasın nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Aman Reis Duymasın ne zaman, hangi kanalda? Konusu ne, oyuncuları kimler?
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Bugün ATV'de Aman Reis Duymasın filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Aman Reis Duymasın nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Aman Reis Duymasın ne zaman, hangi kanalda? Konusu ne, oyuncuları kimler? merak etti. Peki, Aman Reis Duymasın konusu nedir? Aman Reis Duymasın oyuncu kadrosunda kimler var? Aman Reis Duymasın ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Aman Reis Duymasın, Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı, başrollerini Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ ve Savaş Özdemir'in paylaştığı Türk filmi. Aman Reis Duymasın nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Aman Reis Duymasın ne zaman, hangi kanalda? Konusu ne, oyuncuları kimler?

Aman Reis Duymasın bugün 13 Ocak Perşembe saat 20:00 'da ATV'de ekranlara gelecek.

Aman Reis Duymasın, Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı, başrollerini Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ ve Savaş Özdemir'in paylaştığı Türk filmi. Film, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz karakterlerinin kullanıldığı aynı isimdeki Türk televizyon dizisine dayanmaktadır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar. Bu büyük mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Aman Reis Duymasın filminin çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleştirilmiştir. Film İstanbul ve Balıkesir'in Erdek ilçesinde çekildi.

Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli

Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı

Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli

Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere

Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere

Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı

Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli

Sevil Akı Saner: Emine İspirli

Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu

Ömer Kurt: Zafer

Bekir Çiçekdemir: Hüsnü

Sabahattin Yakut: Korhan

Berna Üçkaleler: Sibel

Ezgi Esma Kürklü:Gamze

Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli

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