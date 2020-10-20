Amadou Haidara kimdir? Amadou Haidara kaç yaşında? Amadou Haidara hangi takımlarda oynadı?
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Amadou Haidara kimdir? Amadou Haidara kaç yaşında? Amadou Haidara hangi takımlarda oynadı?

20.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:23
Amadou Haidara kimdir? Amadou Haidara kaç yaşında? Amadou Haidara hangi takımlarda oynadı?

Alman kulübü RB Leipzig ve Mali futbol takımı için orta saha oyuncusu Amadou Haidara kimdir? Amadou Haidara kaç yaşında? Amadou Haidara hangi takımlarda oynadı? Amadou Haidara boy ve kilosu nedir?

31 Ocak 1998 (22 yıl yaşında) başarılı futbolcu Leipzig'de forma giymekte. Amadou Haidara kimdir? Amadou Haidara kaç yaşında? Amadou Haidara hangi takımlarda oynadı?

AMADOU HAIDARA KİMDİR?

Amadou Haidara (31 Ocak 1998 doğumlu), Alman kulübü RB Leipzig ve Mali futbol takımında orta saha oyuncusu olarak oynayan Malili profesyonel bir futbolcudur. Haidara kariyerine Mali tarafı JMG Academy Bamako ile başladı. Temmuz 2016'da FC Red Bull Salzburg tarafından imzalandı. Red Bull Salzburg'un çiftlik takımı olan ikinci lig tarafı FC Liefering'e kiralık olarak gönderildi. Haidara ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde FC Red Bull Salzburg U-19 takımı için oynadı. Orada FK Vardar'a karşı iki gol attı.

AMADOU HAIDARA BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1,75

Kilo: 72 kg

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