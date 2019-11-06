Amacı Olmayan Grup Filmi
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Çetin ailesinin oğlu Onur, hayatta amacı olmayan bir adamdır. Onun yakın arkadaşı olan Sercan'ın da Onur'dan pek farkı yoktur. Hem aile hayatlarında hem de çevresindeki insanlarla iletişim kurarken çeşitli sorunlar yaşayan Onur ve Sercan, bu düzene bir son verip hayatlarına yeni bir yön vermek ve hayattaki amaçlarını bulmak için harekete geçer.
Yönetmen: Ali Tanrıverdi
Senaryo: Ali Tanrıverdi, Murat Şeker
Oyuncular: Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen Irmak, Derya Şensoy, Hande Katipoğlu, Ceyhun Yılmaz, Didem Balçın, Şevket Çoruh
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Amacı Olmayan Grup
Yapımcı Firma: Sugarworkz
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 06.03.2020
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