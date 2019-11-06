Amacı Olmayan Grup Filmi

06.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:58

Çetin ailesinin oğlu Onur, hayatta amacı olmayan bir adamdır. Onun yakın arkadaşı olan Sercan'ın da Onur'dan pek farkı yoktur. Hem aile hayatlarında hem de çevresindeki insanlarla iletişim kurarken çeşitli sorunlar yaşayan Onur ve Sercan, bu düzene bir son verip hayatlarına yeni bir yön vermek ve hayattaki amaçlarını bulmak için harekete geçer.

Yönetmen: Ali Tanrıverdi

Senaryo: Ali Tanrıverdi, Murat Şeker

Oyuncular: Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen Irmak, Derya Şensoy, Hande Katipoğlu, Ceyhun Yılmaz, Didem Balçın, Şevket Çoruh

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Amacı Olmayan Grup

Yapımcı Firma: Sugarworkz

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 06.03.2020



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Kaynak: InterSinema.com