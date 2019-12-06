Alzheimer hastası kadın evinde çıkan yangında öldü
Haberler » Güncel » Alzheimer hastası kadın evinde çıkan yangında öldü - Haber

Alzheimer hastası kadın evinde çıkan yangında öldü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, alzheimer hastası Emine Dalgıç (87), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

06.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:38
Alzheimer hastası kadın evinde çıkan yangında öldü

İZMİR'in ilçesinde, alzheimer hastası Emine Dalgıç (87), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Mahallesi, Koşu Yolu Caddesi'ndeki Emine Dalgıç'a ait iki katlı kerpiç evde, saat 01.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle, yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, dumanı gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. , alevlere su sıkarak müdahale etti. Kısa sürede alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye alzheimer hastası Dalgıç'ın cesedine ulaştı. Dalgıç'ın cesedi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler