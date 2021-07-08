ALYO Projesi Kapsamında İstanbul Vali Yardımcısı ile Toplantı Yapıldı
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ALYO Projesi Kapsamında İstanbul Vali Yardımcısı ile Toplantı Yapıldı

ALYO Projesi Kapsamında İstanbul Vali Yardımcısı ile Toplantı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Değerli Akademisyenler, Sevgili Öğrencilerimiz,Beykoz Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi 6 Nisan 2021 tarihinde imzaladıkları Afet Lojistik Yönetimi Projesi iş birliği protokolü kapsamında, olası Marmara ve İstanbul depremleri için "Afet-Deprem Lojistiği: Acil Lojistik Yardım...

Değerli Akademisyenler, Sevgili Öğrencilerimiz,

Beykoz Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi 6 Nisan 2021 tarihinde imzaladıkları Afet Lojistik Yönetimi Projesi iş birliği protokolü kapsamında, olası Marmara ve İstanbul depremleri için "Afet-Deprem Lojistiği: Acil Lojistik Yardım Operasyonları (ALYO)" projesi hakkında bilgi vermek ve proje fikrine desteklerini almak üzere 8 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar'ı makamında ziyaret ettiler.

Toplantıya Ankara OSTİM Teknik Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Doğan Karadoğan ve OSTİM Üniversitesi Genel Sekreteri Zeki Şimşek, Beykoz Üniversitesinden Rektör Yardımcısı, İşletme ve Yönetim Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Baki Aksu ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Nesli Çankırı katıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar'a ve toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Habermetre

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