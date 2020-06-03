Alyans neden 4. parmağa rakılır? Alyans, yani evlilik yüzüğü genel olarak elin 4. parmağına takılır. Alyansın 4. parmağı takılmasının taşıdığı anlamı ve neyi sembolize ettiğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız.

Alyansın neden elin 4. parmağına takıldığını düşündünüz mü? Alyansın 4. parmağa takılmasının milattan önceye dayanan farklı anlamları var. İLK ALYANSI MISIR KRALİÇESİ NEFERTİTİ KULLANDI Tarihin ilk alyansını Mısır kraliçesi Nefertiti kullanmıştır. Ama Nefertiti'nin alyansı neden kullandığı bilinmemektedir. Farklı medeniyetlerin ve kültürlerin kesişim noktası olan evlilik yüzüğü genellikle sol elin 4. parmağına takılır. ESKİ ROMALILAR SOL ELİN 4. PARMAĞINA TAKTI Eski Romalılar, sol elin 4. parmağına aşk damarı anlamına gelen Vena Amoris adını vermişler ve alyansı da bu parmağa takmışlardır. Eski Hristiyan düğünlerinde gelinin sol elinin ortasındaki 3 parmağa da parmağına baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesi anlayışını temsilen 3 yüzük takılırmış. Çin felsefesine göre 4. parmak eşi, serçe parmak ise çocukları temsil eder.