: Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demektir?

21.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:56

Anne babalar doğacak bebekleri için isim araştırması yaparken en çok araştırdıkları isimlerden biri de Alya olarak öne çıkmaktadır. Alya isminin anlamını merak eden ebeveynler Alya isminin anlamı nedir ve Alya ne demektir gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.

ALYA NE DEMEK?

Alya ismiArapça kökenli olup "şeref", "sema", "dağ tepesi" ve "yüksek yer" manalarına gelmektedir.

ALYA İSMİ KUR'AN DA GEÇİYOR MU?

Alya ismi Arapça kökenli bir isim olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Haber Videosu