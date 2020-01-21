Altyapısı Yenilenen Yerlere Yepyeni Üstyapı

21.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:39

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 37 milyon TL yatırım ile il merkezinin büyük bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Gürle İçme Suyu Ana İsale Hattı döşeme işi kapsamında altyapı çalışmaları tamamlandı. Altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına da hız verildi. Uncubozköy Mahallesi'nde Manisa Huzurevi Vakfının olduğu noktadan OSB Kavşağına ulaşan ekipler üstyapı çalışmasında artık son aşamaya geldi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında toplam 15 bin metrekare kilit parke, 2 bin 300 metre yağmur suyu oluğu ve bin 500 metre bordür taşı döşenmiş olacak.

Taşlar Büyükşehir'in yeni fabrikasından

Üstyapı imalatları, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'de inşa edilen beton boru ve büz fabrikasında üretilen taşlardan yapılıyor.İçme suyu döşeme çalışması yapılan noktalar yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

Kaynak: Bültenler