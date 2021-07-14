Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak ile TRT Genel Müdürü Sobacı'yı kutladı
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Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak ile TRT Genel Müdürü Sobacı'yı kutladı

Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak ile TRT Genel Müdürü Sobacı'yı kutladı
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Albayrak ile TRT Genel Müdürlüğüne getirilen Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Albayrak ile TRT Genel Müdürlüğüne getirilen Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'yı tebrik etti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ı ve Genel Müdür olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'yı tebrik ediyorum. Bugüne kadar TRT'ye önemli katkılar sağlayan İbrahim Eren kardeşime teşekkür ediyorum. TRT'nin yeni yönetimi hayırlara vesile olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak ile TRT Genel Müdürü Sobacı'yı kutladı - Haberler
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