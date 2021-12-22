Altun: "Kameramızı nereye çevirirsek çevirelim bizim odağımız daima hakikat olmalıdır" - Haberler
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Altun: "Kameramızı nereye çevirirsek çevirelim bizim odağımız daima hakikat olmalıdır"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu.

ANKARA (AA) - 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu. (3)

Altun: Kameramızı nereye çevirirsek çevirelim bizim odağımız daima hakikat olmalıdır

Altun: Kameramızı nereye çevirirsek çevirelim bizim odağımız daima hakikat olmalıdır

Altun: Kameramızı nereye çevirirsek çevirelim bizim odağımız daima hakikat olmalıdır

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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