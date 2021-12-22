Altun: "Kameramızı nereye çevirirsek çevirelim bizim odağımız daima hakikat olmalıdır"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu.
ANKARA (AA) - 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu. (3)