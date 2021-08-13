Altıntaş'ta dev Türk bayrağı boyama çalışması
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Altıntaş'ta dev Türk bayrağı boyama çalışması

Altıntaş'ta dev Türk bayrağı boyama çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından Çal Tepesi Mevkii'ne yapılan dev Türk bayrağının boyama çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından Çal Tepesi Mevkii'ne yapılan dev Türk bayrağının boyama çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları Altıntaş ilçemizde kurtuluş savaşımızda büyük mücadeleler verilmiştir. Bu mücadelelerin simgesi olması için bağımsızlığımızın sembolü olan Şanlı Türk Bayrağımız, İlçemiz Çal Tepesine yapmıştık. Bayrağımızız boyama çalışmaları, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamız ve belediyemizin ortak çalışmasıyla görevlilerimiz tarafından yapıldı. Emeği geçen her bir kardeşimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta dev Türk bayrağı boyama çalışması
Altıntaş'ta dev Türk bayrağı boyama çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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