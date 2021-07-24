Altınoluk'taki hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı
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Altınoluk'taki hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı

Altınoluk'taki hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde, fırtınanın ardından oluşan hortuma ait yeni görüntü ortaya çıktı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde, fırtınanın ardından oluşan hortuma ait yeni görüntü ortaya çıktı.

Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'nde, 22 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında şiddetli fırtına meydana geldi. Fırtına esnasında oluşan hortum nedeniyle plaj şemsiyelerinin havada uçuştuğu o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. 3 kişinin havada uçuşan cisimlerin çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandığı o anların kaydedildiği yeni görüntü ortaya çıkarken, hortum anında yaşanan panik net şekilde görüldü.


- Balıkesir
Altınoluk'taki hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı
Altınoluk'taki hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı
Altınoluk'taki hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı
Altınoluk'taki hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı
Altınoluk'taki hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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