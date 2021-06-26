Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
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Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor

Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde dün yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan, Alzheimer hastası Salim Erdinç (85) için arama çalışması başlatıldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde dün yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan, Alzheimer hastası Salim Erdinç (85) için arama çalışması başlatıldı. 

Edremit'in turistik Altınoluk Mahallesi'nde dün yürüyüşe çıkan, Alzheimer ve tansiyon hastası Salim Erdinç, bir daha dönmezken, yakınları da ulaşamadı. Erdinç'in cep telefonunun şarjının bittiği sanılırken, aile jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ormanlık arazide kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Erdinç'in bulunması için İzmir'den AKUT gönüllüsü 6 kişi, arama köpeği ile geldi. Ayrıcı Balıkesir Valiliği tarafından AFAD ekibi de bölgeye sevk edildi. Erdinç'in bulunması için AKUT, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da arama çalışmalarına destek veriyor.


- Balıkesir
Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık

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