Altınlarını aldığı kadını ikinci kez dolandırmaya çalışırken yakalandı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde yalnız yaşayan kadını telefonla arayıp, 'Bir kadın senin bilgilerini kullanıyor' diyerek, ziynet eşyalarını alan dolandırıcı, ertesi gün aynı yöntemle kadının bankadaki parasını da almak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde yalnız yaşayan kadını telefonla arayıp, 'Bir kadın senin bilgilerini kullanıyor' diyerek, ziynet eşyalarını alan dolandırıcı , ertesi gün aynı yöntemle kadının bankadaki parasını da almak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Dinar'da yalnız yaşayan A.I. (70) adlı kadını, ev telefonundan arayan bir kişi kendisini astsubay olarak tanıttı. Yanında savcının da bulunduğu söyleyen şüpheli, A.I.'ya, 'Bir kadın senin bilgilerini kullanıyor' diyerek, bu durumdan kurtulması için evdeki ziynet eşyaları ve parasını kapıya gelecek kişiye teslim etmesi gerektiğini söyledi. Telefondaki kişinin sözlerine inanan A.I., 'Bayrak' parolasını kullanarak eve gelen kişiye 15'er gramlık 2 burma bilezik, 3 çift altın küpe, 4-5 altın yonca şeklinde broş, 5-6 altın yüzük, birer yarım ve çeyrek altın ile 2 bin 900 TL'yi teslim etti.

'BUNLAR DOLANDIRICI'Aynı kişi bugün saat 09.30 sıralarında A.I.'yı tekrar telefonla arayıp, "Bankada paran var mı? Varsa o parayı da çekip kapıya gelecek görevliye teslim et" dedi. Bunun üzerine A.I., parayı çekmeye çalıştığı sırada, banka hesaplarını kontrol eden yeğeni hesap hareketlerinden durumu fark etti. Hemen müdahale eden yeğeninin "Bunlar dolandırıcı seni dolandırmışlar hemen polisi ara" demesi üzerine A.I. durumu polise bildirdi.POLİS EVE GELİNCE YAKALADI

İhbar üzerine hemen harekete geçen Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı sivil ekipler evin çevresinde önlem aldı. Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, telefonla konuşarak apartmana girip, daire kapısını çaldığı sırada şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin İ.P. (38) olduğu belirlendi. İşlemleri için polis merkez amirliğine getirilen şüphelinin yapılan GBT sorgusunda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi. İ.P. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan da inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin Baytar