Altın Küre Ödül Töreni 2021 ne zaman, saat kaçta? Golden Globe ödül töreni hangi kanalda?

Oscar'ın habercisi olarak görülen Altın Küre Ödülleri için geri sayım devam ediyor. Bu gece ekranlara gelecek olan Altın Küre Ödül Töreni hakkında Altın Küre Ödül Töreni 2021 ne zaman, saat kaçta? Golden Globes ödül töreni hangi kanalda? Gain Medya'da da yayınlanacak olan Altın Küre Ödül Töreni canlı nerede izlenir?

28 Şubat Pazar gününü 1 Mart pazartesiye bağlayan gece ekranlara gelecek Altın Küre Ödül Töreni ile ilgili detaylar merak ediliyor. Amerikalı yazar, komedyen ve oyuncu Tina Fey ile yine Amerikalı oyuncu Amy Poehler sunumuyla başlayacak Altın Küre ödüllerinde favoriler de belli oldu. Bu yıl 78'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri için nefesler tutuldu. Sinema ve televizyonun en prestijli ödüllerinden Altın Küre Ödül törenine geri sayım devam ederken bu yıl 78'inci kez sahiplerini bulacak. Peki, Altın Küre Ödül Töreni saat kaçta, hangi kanalda? Altın Küre 2021 favorileri kimler oldu? İşte altın küre ödül töreni ile ilgili merak edilenler...

78. ALTIN KÜRE ÖDÜL TÖRENİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

78. Altın Küre Ödül Töreni canlı yayını 28 Şubat Pazar gününü 1 Mart pazartesiye bağlayan gece, Türkiye saatiyle 03.00'te kırmızı halıyla başlayacak. Bir kez daha Amerikalı yazar, komedyen ve oyuncu Tina Fey ile yine Amerikalı oyuncu Amy Poehler sunumuyla başlayacak.

Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerini takip edenler, Altın Küre heyecanını bu yıl GAİN'de izlenebilecek. 78. Altın Küre Ödül Töreni, 28 Şubat Pazar gününü 1 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece saat 04.00'de Tina Fey ve Amy Poehler'in sunumuyla başlayacak. Dişli adaylar ve sükse yapan yapımlarla merak uyandıran ödül törenini Yekta Kopan ile Zeynep Üner yorumlayacak.