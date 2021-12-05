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Altın Kelebek'te iki ödül birden alan Müge Anlı, sahnede duygu dolu anlar yaşadı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen 47. Altın Kelebek Ödülleri törenine Müge Anlı damga vurdu. En İyi Gündüz Kuşağı Programı ve En İyi Kadın Sunucu ödüllerini alan Anlı, sahnede duygu anlar yaşadı. Gözleri dolan Anlı, bir süre konuşmakta güçlük çekti.

47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.

MÜGE ANLI İKİ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi Müge Anlı oldu.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Ödülünü Demet Akbağ'ın elinden alan Anlı, konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Anlı, "İçimdeki kelebekleri harekete geçiren 'Altın Kelebek' heyecanını bana yaşatan, 14 yıldır benimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Bir avuç arkadaşımla çıktığım bu yolda milyonlarca isimsiz kahraman benimle yol aldı. Kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Eşlerin, çocukların gözyaşlarını dindirdik. Aşk evleri kurduk onlarca yardım yaptık en güzeli de birlikte yaptık. Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum." ifadelerini kullandı.

Servet Uzun
Servet Uzun
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