Altın ın! Çeyrek altın kaç para?4 Ağustos çeyrek altın fiyatı ne kadar? Tam altın kaç gram? Altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne olur?
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Altın ın! Çeyrek altın kaç para?4 Ağustos çeyrek altın fiyatı ne kadar? Tam altın kaç gram? Altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne olur?

Altın ın! Çeyrek altın kaç para?4 Ağustos çeyrek altın fiyatı ne kadar? Tam altın kaç gram? Altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne olur?
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Altın fiyatları! Gram altın! Çeyrek altın! Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşle birlikte yatay bir seyir altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 490,02 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 490,02 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 4 Ağustos güncel altın fiyatları! Çeyrek altın fiyatı 2021!

4 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490,02 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793,83 lira, cumhuriyet altını da 3284,32 liradan satılıyor.

4 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 490,02 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 490,02 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 784,1

Satış: 803,7

Yarım Altın:

Alış: 1.568,2

Satış: 1.607,4

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Altın ın! Çeyrek altın kaç para?4 Ağustos çeyrek altın fiyatı ne kadar? Tam altın kaç gram? Altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne olur? - Haberler
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