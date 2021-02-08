Altın fiyatları düşüşe geçti! 8 Şubat 2021 Bugün gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Son dakika altın fiyatları: Yatırımcıların ilgi odağı haline gelen gram altın 411 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları ne kadar? 8 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 ŞUBAT 2021

Piyasalar güne başlarken altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların bir numaralı gündem maddesi haline geliyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt ararken Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisine bakmadan hareket etmek istemiyor. Bugün gram altın 411 TL, çeyrek altın 670 TL'den işlem görüyor…

İşte canlı ve güncel rakamlar ile alış ve satış detayları!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 372,10

SATIŞ: 400,49

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.340,00

SATIŞ: 1.363,00

TAM ALTIN



ALIŞ: 2.612,79

SATIŞ: 2.664,60

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.745,00

SATIŞ: 2.786,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.708,00

SATIŞ: 2.749,00

YARIM ALTIN



ALIŞ: 1.340,00

SATIŞ: 1.363,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 411,59

SATIŞ: 411,67

ÇEYREK ALTIN



ALIŞ: 670,00

SATIŞ: 683,00

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

2020 yılında rekor kıran altın fiyatları sonrasında yeni yıla girilmesiyle beraber fiyatlarda ciddi bir düşüş yaşanıyor. Fiyatların düşmesine yatırımcılar üzülürken borcu olanlar ve düğün yapmak isteyenler ise sevindi. İHA'nın haberine göre fiyatların düşüşe geçmesiyle borcu olanlar kuyumculara akın ederken yatırımcılar da beklemede kalıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

İHA'nın haberine göre İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Kani Kont, altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi. Kont, fiyatların daha önce tarihi bir zirve yaptığını ve bu kadar düşeceğini beklemediklerini söyledi. Bunda koronavirüs aşısının ortaya çıkmasının da etkisi olduğunu söyleyen Kont, işlerinin güzel olduğunu ve fiyatların düşmesiyle altın alan çok sayıda kişi olduğunu belirtti. Şu anda altın satan çok fazla kişi olmadığını dile getiren Kont, uzmanlardan aldıkları bilgilere göre birkaç ay sonra altın fiyatlarının yükseleceğini aktardı.

ŞİMDİ ALTIN ALINIR MI?

Şu anda altın almak konusunda kararsızlık yaşayan vatandaşlar altın almak için doğru zaman olup olmadığını da merak ediyor. Kani Kont, değerlendirmelerinde "Şimdi altın almanın tam zamanı, borcu olanlar için büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı.

ALTININ DÜŞÜŞÜ SÜRER Mİ?

Vatandaşların altın alma konusunda düşüncelerini etkileyen bir diğer faktör ise bundan sonra fiyatların düşüp düşmeyeceği konusu. Kont, değerlendirmelerinde altının bundan sonra bu fiyatın altına düşmeyeceğine dair görüşlerine de yer verdi. Yatırım yapmak isteyenlerin ya da yapanların acele etmemesi ve sabırla beklemesi gerektiğine vurgu yapan Kont, altının yeniden eski zirveyi göreceği ve belki de geçeceği yönünde görüşlerini aktardı.