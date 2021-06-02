Altıeylül'ün ilk kültür merkezinde meclis toplantısı
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Altıeylül'ün ilk kültür merkezinde meclis toplantısı

Altıeylül'ün ilk kültür merkezinde meclis toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altıeylül'ün ilk kültür merkezi olan Hasan Can Kültür Merkezi, Altıeylül Belediyesi 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Altıeylül'ün ilk kültür merkezi olan Hasan Can Kültür Merkezi, Altıeylül Belediyesi 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Altıeylül Belediyesi, İlçenin çehresini değiştirirken projelerin yanı sıra ilklere de imza atmaya devam ediyor. Açılışı yaklaşan Hasan Can Kültür Merkezi birçok anlamda Altıeylül'e ve tüm Balıkesir'e değer katacak etkinliklerin merkezi olmaya aday olmuş durumda ve yerinde bir yatırım olarak tüm Balıkesir'in hizmetinde açılacağı günü beklerken Altıeylül Belediyesi 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı'na da ev sahipliği yaptı. Toplamda 2.210 m2 alana inşa edilen ve 600 m2 toplantı alanına sahip olan Altıeylül'ün ilk kültür merkezi, bünyesinde 450 kişiyi aynı anda misafir edebilecek. Gerçekleşen meclis toplantısıyla da ileride gerçekleşecek toplantıların ve etkinliklerin merkezi olacağını gösterdi.

Toplantı öncesi Sabri Uğur yad edildi

Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen Altıeylül Belediyesi 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı, bundan sonra düzenlenecek toplantı ve etkinliklere çok güzel bir örnek oldu. Kültür merkezinin geniş ve modern yapısı pandemi döneminde düzenlenen meclis toplantıları gibi kalabalık organizasyonlarda sosyal mesafeyi koruyarak toplum sağlığını ön planda tutuyor. Gerçekleşen Altıeylül Belediyesi 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı öncesinde konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Öncelikle hepinize bu güzel alanımızda ve ilk toplantımızda bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade ederek hoş geldiniz diyorum. Gündeme başlamadan, meclisi açmadan Bugün malum biliyorsunuz Sabri UĞUR Başkanımızın vefatının 4. Senesi. Şehrimize, yaşadığımız topraklara katkı sunan; bu 5 yıllık süre zarfında çok büyük emekler veren erken yaşta, daha genç yaşta aramızdan ayrılan Sabri Uğur Başkanımızı ve aynı zamanda şehrimizde belediye başkanlığı yapmış, ondan önce vefat etmiş ne kadar belediye başkanımız varsa her birini rahmetle minnetle anıyoruz; yad ediyoruz. Mevla'm onlara rahmetiyle muamele etsin, inşallah bu şehir için yaptıkları hizmetleri de mizanlarına koysun" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül'ün ilk kültür merkezinde meclis toplantısı
Altıeylül'ün ilk kültür merkezinde meclis toplantısı
Altıeylül'ün ilk kültür merkezinde meclis toplantısı
Altıeylül'ün ilk kültür merkezinde meclis toplantısı
Altıeylül'ün ilk kültür merkezinde meclis toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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