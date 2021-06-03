Altıeylül'de tarla yollarının bakımı yapılıyor
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Altıeylül'de tarla yollarının bakımı yapılıyor

Altıeylül'de tarla yollarının bakımı yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kırsal mahallelerde bulunan tarla yollarının düzenlenmesi ve bakımı için seferber oldu.

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kırsal mahallelerde bulunan tarla yollarının düzenlenmesi ve bakımı için seferber oldu.

Altıeylül Belediyesi'nin sahadaki yüzü olan Fen İşleri Müdürlüğü, 81 merkez ve 13 kırsal mahalle olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerde yaptığı hizmetler ile vatandaşların hayatını kolaylaştıran Altıeylül Belediyesi daha önce de kırsal mahallelere önemli miktarda kilitli parke taşı döşeme işi gerçekleştirmiş, kırsal mahallelerde iklim koşullarından kaynaklı yol sorunlarının önüne geçilmişti. Kırsal mahallelerde sürdürülen kilitli taş döşeme işi ise halen devam ederken 2021 yılında 250 bin m2 taş döşenmesi planlanıyor. Kırsal mahallelere büyük önem veren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, şimdi de kırsal mahallelerde tarla yollarının açılması için talimat verdi. Geçtiğimiz sene 920 km tarla yolu açan Altıeylül Belediyesi, haziran ayı sonuna kadar tüm tarla yollarını bitirmeyi planlıyor.

Merkez kırsal ayrımı yapmadan çalışıyorlar

Fen İşleri Müdürlüğü'nün 15 gün önce başlattığı çalışmalarla birlikte şimdiye kadar 20 kırsal mahallenin tarla yolları açıldı. Önümüzdeki 1 aylık süreçte de 81 kırsal mahallenin tarla yollarının açılma işinin tamamlanması bekleniyor. Yılın her döneminde sahada personeliyle birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hasan Avcı, kırsal mahallere verdiği önemi pandemi döneminin başından bu yana hepimize gösteriyor. Kırsal mahallelerdeki hizmet kalitesini her geçen gün yükseltmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Avcı "Altıeylül olarak kırsal ağırlıklı bir ilçeyiz. Balıkesir'e Türkiye'yi doyuran il diyoruz. Altıeylül içinde Balıkesir'i doyuran il diyebiliriz. Bu sebeple kırsal mahallelerimize ayrı bir önem vermek zorundayız ve bizler kırsal ile merkez arasında hiçbir fark kalmaması için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkez kırsal ayrımı yapmadan sürdürdüğümüz çalışmalarımız neticesinde vatandaşlarımızdan olumlu geri bildirimler alıyoruz. Bu geri bildirimlerin hepsi bizim çalışma azmimizi yükseltiyor. Fen İşleri Müdürlüğü'müz aracılığı ile yürüttüğümüz faaliyetler ile kırsal mahallelerde oturan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselmeye devam edeceğiz. Tarla yollarında gerçekleştirdiğimiz yol açma çalışmalarını 81 kırsal mahallemizin tamamında bitirmeyi planlıyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda da hizmet vermeyi sürdüreceğimizin garantisini veriyoruz" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül'de tarla yollarının bakımı yapılıyor
Altıeylül'de tarla yollarının bakımı yapılıyor
Altıeylül'de tarla yollarının bakımı yapılıyor
Altıeylül'de tarla yollarının bakımı yapılıyor
Altıeylül'de tarla yollarının bakımı yapılıyor
Altıeylül'de tarla yollarının bakımı yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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