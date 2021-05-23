Alternatif sahnenin yeni yıldızı Gökçin
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Alternatif sahnenin yeni yıldızı Gökçin

Alternatif sahnenin yeni yıldızı Gökçin
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Üniversite yıllarından beri solistlik yapan Gökçin, sözü ve müziği kendisine ait ilk teklisi 'Narsist Yabancı'yı yayınladı. Gökçin farklı sound'u ve çarpıcı vokalleriyle alternatif müziğin en önemli seslerinden biri olmaya aday...

Sanatçı bir ailede doğmanın avantajlarını kullanarak müzikle dolu bir ortamda büyüyen Gökçin, kendisine çizdiği müzikal yolculuğun ilk büyük adımını attı. İlk teklisi 'Narsist Yabancı'yı dinleyici ile buluşturan Gökçin şimdiden alternatif pop rock kulvarının güçlü isimlerinden biri olacağını kanıtlıyor. Tüm dijital platformlarda yayımlanan 'Narsist Yabancı'nın sözü ve müziği Gökçin'e ait. şarkının prodüktörlüğünü, piyano ve gitarları da çalan ünlü müzisyen Yuriy Ryadchenko üstlendi. Davulları Mert Türkmen'in çaldığı Narsist Yabancı'nın miks ve mastering'ini Doğa Saraç gerçekleştirdi.

İçinde bulunduğumuz zamanın ruhunu yansıtan şarkıda Gökçin, vokal performansı ile 2021 yılının güçlü kadın müzisyenlerinden olacağının sinyallerini veriyor. Kendi yazdığı şarkıları sahnede dinleyicisi ile birlikte söyleme hayalini kuran Gökçin, müzikte kalıcı bir yer edinmek için art arda şarkılar üreterek kariyerinde hızlı adımlarla ilerlemeyi planlıyor.

Gökçin kimdir?

Gökçin 1983 yılında İstanbul'da doğdu ve meslek olarak tüm sanat dallarını icra eden bir ailede büyüdü. Üniversite yıllarında amatör bir rock grubunun solistliğini yaptı ve konserlerinde vokallerine hayran olduğu Şebnem Ferah, Özlem Tekin, Dolores O'Riordan, Nina Persson gibi sanatçıların şarkılarını seslendirdi. Üyesi olduğu korolarda, repertuarına birçok dilden ve farklı türlerden şarkılar ekleme fırsatı buldu. Warşova'da Kosciól Swietego Krzyza, Roma'da Pantheon, İstanbul'da Aya İrini gibi seçkin konser mekanlarında yurtiçi ve yurtdışında değerli müzisyenlerle sahne aldı. Gökçin, çocukluğundan beri her türlü yazına olan ilgisini canlı tutmuş, yazdığı öykülerle çeşitli yarışmalarda ödül almıştır. Müzikal becerilerini şan ve piyano dersleri alarak geliştirmeye devam ederken, TV kanalları ve dergilerde editörlük, reklam ajanslarında metin yazarlığı yaptı.

Alternatif sahnenin yeni yıldızı Gökçin
Alternatif sahnenin yeni yıldızı Gökçin

Kaynak: Snob Magazin

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