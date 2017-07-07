Altay'da Transfer

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan orta saha oyuncusu Fatih Gül'le 1 yıllık anlaşmaya vardı.



Daha önce İbrahim Öztürk, Serkan Sözmen, Yıldıray Koçal ve Egemen Gençalp'i kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da mücadele eden 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Gül'ü transfer etti.



Gül, İzmir'i ve ligi yakından tanıdığını, geçen yıl 2. Lig'de Erzurum Büyükşehir Belediyespor formasıyla şampiyonluk yaşadığını belirterek, "Altay da geçtiğimiz sezon yakaladığı performans ile adı gibi büyüklüğüne yakışır bir başarı yakaladı. Bu başarının yeni sezonda da tekrarlanması için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Altay'ın Atiker Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Maksut Taşkıran'la prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.