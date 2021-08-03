Alperen Duymaz'dan hakkındaki "vatan haini" yorumuna yanıt verdi
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Alperen Duymaz'dan hakkındaki "vatan haini" yorumuna yanıt verdi

Alperen Duymaz'dan hakkındaki 'vatan haini' yorumuna yanıt verdi
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Yangın söndürme çalışmaları sırasında canlı yayın açan ve ardından "Help Turkey" paylaşımı yapan Alperen Duymaz, bir takipçisinin "vatan haini" yorumuna verdiği yanıtla alkış topladı.

Çukur dizisi ile ünlenerek Bodrum Masalı, Çarpışma ve Son Yaz gibi dizilerle hayranlarının gönlünde taht kuran Alperen Duymaz, iki gün önce yangın söndürme çalışmaları sırasında sosyal medyadan canlı yayın açmıştı. Davranışı ile olumlu tepkiler alan genç oyuncu, daha sonra "Help Turkey" paylaşımı da yapmış ancak bir kesim tarafından bu duruma tepki gösterilmişti.

Alperen Duymaz'dan hakkındaki 'vatan haini' yorumuna yanıt verdi

BİR KULLANICININ "VATAN HAİNİ" YORUMU TEPKİ ÇEKTİ

Duymaz'ın paylaşımının altına bir kullanıcı, "Seni çok severdim ama beş para etmez bir vatan haini olduğunu görüyorum, yazık devlet bölgede her şeyi yapıyor. Ülkemi aciz duruma düşürme çabalarınız boşa çıkacak" yorumunda bulundu.

DUYMAZ'DAN YORUMA CEVAP GELDİ

Genç oyuncunun bu yoruma tepkisi ise sert oldu. Duymaz, bahsi geçen kullanıcıya şu cevabı verdi:

"Vicdanınızın varlığını hissettiğinizde, insan olduğumuzun bilincine vardığınızda, bölgeye bizzat gidebilmek için can atan 10 yaşında aslan yavrularının bölgeye vardıktan sonra gösterdikleri çabayı, kiloları kadar kaldırdıkları su bidonlarını canları pahasına yetiştirdiklerini gördüğünüzde, doğa sevgisini, birlik beraberliğin ne demek olduğunu gördüğünüz manzarayı zerre anladığınızda, kuşların yuvalarını terk etmedikleri ve etmeyecekleri için bağırarak acı içinde yanarak can verdiğini duyduğunuzda, kabullenebildiğinizde, kibirlenmediğinizde, 'yanlış' diyebildiğinizde, oturur bu durumu uzmanlığımız olmamasına rağmen çevrelice değerlendiririz. Çok da isterim birlik içinde toprağı filizlendireceğimiz nice sabahlar, yarınlara, aydınlıklara. Selametle."

Alperen Duymaz'dan hakkındaki 'vatan haini' yorumuna yanıt verdi
Emre İliksiz
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Alperen Duymaz'dan hakkındaki "vatan haini" yorumuna yanıt verdi - Haberler Magazin
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