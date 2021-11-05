Alpay Antmen kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 24 Haziran 2018 seçimlerinde 27.Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili olarak Parlamentoya giren Alpay Antmen kimdir? CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen nereli? Alpay Antmen kaç yaşında ve nerede doğdu? Adalet Komisyonu üyesi olan Alpay Antmen'in hayatı...

ALPAY ANTMEN KİMDİR?

Alpay Antmen 27 Ekim 1969 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Türk siyasetçi ve eski Mersin Barosu başkanı. 1991 yılı Kasım ayından itibaren Mersin'de serbest avukat olarak çalışmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2002 yılında üye olmuştur. Avukat olan Antmen, ilk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden (Özel Hukuk Ana Bilim Dalı yüksek lisans) mezun oldu.

1991 yılı Kasım ayından bu yana Mersin'de serbest avukat olarak çalıştı. Mersin Barosunda 2002-2004 döneminde Baro Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Genel Sekreterliği; 2004-2006 döneminde Baro Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkan Vekilliği; 2006-2008 döneminde Türkiye Barolar Birliği Delegeliği görevlerini ifa ettikten sonra ilk kez 2012 Kasım ayında, sonra da 2014 Ekim ayında Mersin Barosu Başkanlık seçimlerini 2 kez üst üste kazanarak 2012-2016 yılları arasında 2 dönem Mersin Barosu Başkanlığı görevini yürüttü. Mersin Barosu yanında; Çağdaş Hukukçular Derneği, Mersin Tenis İhtisas Kulubü Derneği, Mersin Tüccar Kulübü Derneği, İçel Sanat Kulübü Derneği, Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği, Mersin Sanat Festivali Derneği üye ve yöneticisi olarak sosyal ve sanatsal faaliyetlerde bulundu.

24 Haziran 2018 seçimlerinde 27.Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve CHP Grup Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapmakta. Bunlarla birlikte; CHP İnsan Hakları Çalışma Grubu üyesi. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlendirmesi ve koordinasyonluğunda CHP Hukuk ve Seçim işleri konusunda görevli.

İyi düzeyde İngilizce bilen Antmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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