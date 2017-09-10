Alpaslan Yeniden Başkan Seçildi
Adıyaman’ın Gerger AK Parti İlçe Başkanı Emin Alpaslan, yapılan kongreyle yeniden başkan seçildi.
Adıyaman'ın Gerger AK Parti İlçe Başkanı Emin Alpaslan, yapılan kongreyle yeniden başkan seçildi.
AK Parti Adıyaman Milletvekillerinde Adnan Boynukara, İbrahimHalil Fırat, Salih Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve partililer katıldı. Tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut Başkan Emin Alpaslan yeniden başkan seçildi. - ADIYAMAN