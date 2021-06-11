Alpaslan Öztürk kimdir? Galatasaray ile anlaşan Alpaslan Öztürk kaç yaşında, aslen nerelidir? Alpaslan Öztürk hangi takımlarda oynadı?

Geçtiğimiz sezon Göztepe forması ile başarılı bir sezonu geride bırakan Alpaslan Öztürk, Galatasaray ile anlaştı. Seçim sürecinde olan ve takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve şuan için boşta olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı. Peki Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk kaç yaşında, aslen nerelidir? Alpaslan Öztürk hangi takımlarda oynadı? Alpaslan Öztürk'ün mevkisi nedir?

Geçtiğimiz sezon Göztepe forması ile başarılı bir sezonu geride bırakan Alpaslan Öztürk, Galatasaray ile anlaştı. Seçim sürecinde olan ve takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve şuan için boşta olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı. Peki Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk kaç yaşında, aslen nerelidir? Alpaslan Öztürk hangi takımlarda oynadı? Alpaslan Öztürk'ün mevkisi nedir?

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk 16 Temmuz 1993 yılında ; Anvers, Belçika'da doğmuş ve Belçika'da yetişmiş Türk futbolcudur.

Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yapmaktadır. İki yıl İngiltere'de forma giyip Beerschot'a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girmiştir. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liège'e transfer olmuştur. Ailesinin ülkesi olan Türkiye adına 18 yaş altı ve 20 yaş altı takımında, doğduğu ülke Belçika adına ise 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımında forma giymiştir. 24 Ocak 2017 tarihinde 1.Lig ekiplerinden Elazığspor'la 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştır.

Kulüp kariyeri

Türk kökenli olan Öztürk Belçika'nın Anvers şehrinde doğdu.12 yaşındayken Berchem Sport altyapısından Beerschot AC altyapısına geçti ve 2009 yılında Birmingham City'nin altyapısına transfer oldu. 18 yaş altı takımı ve rezerv takımda oynamaya başladı ve Mart 2011 tarihinde FA Cup altıncı tur maçı olan Bolton Wanderers karşısında as takım kadrosuna alındı. Stephen Carr ve Roger Johnson'ın sakatlığında, Liam Ridgewell'in yedeği olarak bekledi.

Devre arasında 2011 yılında Cork City ile yapılan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Ağustos 2011 tarihinde kulüpten ayrıldı.

Beerschot

Öztürk, 2011-12 sezonunda Beerschot'a geri döndü. Ocak 2012 tarihinde R. Standard de Liège ile yapılan maçta kadroya dahil olsa da oyuna giremedi. İlk maçına Beker van België'de KV Kortrijk karşısında çıktı. Pro League'deki ilk maçına ise 21 Ocak'ta Cercle Brugge KSV kulübünü 4-0 yendikleri maçta çıktı ve 90 dakikanın tamamında forma giydi. Şubat ayında sözleşmesini Haziran 2016'ya kadar uzattı. Beerschot 2012-13 sezonunda Pro League'den küme düştü ve bu sözleşme feshedilmek zorunda kaldı.

Standard Liège

Öztürk 13 Haziran 2013 tarihinde bedelsiz olarak R. Standard de Liège ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Sezonun ikinci haftasında ilk kez Liège forması giydi. Yarım sezon içinde 11 lig maçına girse de takımın as oyuncularından biri olamadı. Liège ekibi ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etti.

Kasımpaşa

2013-14 ara transfer döneminde birçok Süper Lig kulübünün dikkatini çeken oyuncu, Kasımpaşa SK'ya transfer oldu. Yarım sezonluk kiralık sözleşmeyi imzalayan oyuncu'nun satın alma opsiyonu da Kasımpaşa SK'ya verildi.

Eskişehirspor

Önceki sezon Kasımpaşa'ya kiralanan ve geri dönen oyuncu Eskişehirspor'un dikkatini çekti ve Standard Liège kulübünden Eskişehirspor'a kiralandı.

Elazığspor

Eskişehirspor'dan eski kulübü Standard Liège'e geri dönen ve burada sözleşmesi biten oyuncu bedelsiz olarak Elazığspor'a transfer oldu. Elazığspor'da 2 yıl forma giydi.

Göztepe

Elazığspor'da sözleşmesi bittikten sonra İzmir'in köklü ekiplerinden Göztepe'ye transfer olan başarılı stoper, burada gösterdiği performans ile birçok kulübün dikkatini çekti. Burada gösterdiği performans ile Milli Takım'a seçildi. Sözleşmesi bitmesine yakın bir süre kaldığı için bir çok teklif alan oyuncu Göztepe ile sözleşme yenilemedi.

Galatasaray

Sözleşmesi bittikten sonra birçok kulübün dikkatini çeken Alpaslan Öztürk, Galatasaray ile her konuda anlaştı ve 2021-2022 sezonunda Galatasaray formasını giyecek.