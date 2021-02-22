Alpaslan Çakırbeyli öldü mü? EDHO Alparslan öldü mü, diziden mi ayrıldı? Yunus Emre Yıldırımer diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünden sonra izleyiciler Alpaslan Çakırbeyli öldü mü? EDHO Alparslan öldü mü, diziden mi ayrıldı? Yunus Emre Yıldırımer diziden ayrıldı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz öldü mü, diziden mi ayrıldı? sorularını araştırmaya başladı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde merak edilen konulardan birisi de Alparslan ölecek mi, diziden mi ayrılacak oldu. EDHO 182. bölümde izlediğimiz kadarıyla Alpaslan Çakırbeyli vuruluyor. Fakat diziden ayrılacak mı henüz netlik kazanmadı. Alpaslan Çakırbeyli ölecek mi yoksa yaralandı mı henüz bilinmiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yunus Emre Yıldırımer diziden mi çıkacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN VURULUYOR?

EDHO 182. bölüm fragmanında Alpaslan Çakırbeyli'nin vurulduğu görülüyor. Fakat Alpaslan Çakırbeyli ölecek mi, diziden ayrılacak mı henüz kesinlik kazanmadı ve resmi bir açıklama da yapılmadı. Gelecek bölümlerde Alpaslan Çakırbeyli ölecek mi, yaralandı mı, son durumu nedir öğreneceğiz.

EŞKIYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan ssaldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.