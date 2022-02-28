Alparslan Büyük Selçuklu Şehver Sultan kimdir? Şehver tarihte var mı? Zeynep Özder kimdir?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu, pazartesi günlerinin en çok takip edilen dizileri arasında yerini alıyor. Çekimleri, konusu ve karakterleriyle dikkat çeken dizi hakkında merak edilen bir diğer konu da Alparslan Büyük Selçuklu Şehver Sultan kimdir? sorusunun yanıtı oluyor.
Alparslan Büyük Selçuklu Şehver Sultan kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Zeynep Özder kimdir?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU ŞEHVER SULTAN KİMDİR?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde, Şehver karakterine Zeynep Özder hayat veriyor
ZEYNEP ÖZDER KİMDİR?
41 yaşında olan Zeynep Özder, Türk dizi ve sinema oyuncuları arasında yer alıyor. Daha önce Payitaht Abdülhamid dizisinde oynamıştır. 2013 yılında Mehmet Bilal ile evlendi.
Haberler.com - Gündem