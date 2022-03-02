Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde ve ilçede yapılıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi seti nerede?

Ekranların yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Alparslan: Büyük Selçuklu hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte tüm bilgiler...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin nerede çekildiği resmi olarak açıklanmadı. Fakat dizide yer alan Ani Şehri'nin Vaspurakan Bölgesi'nde olduğu düşünülüyor. Dizi tarihi olarak Gazne Devleti'nin fethi zamanında geçecektir.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

2020-2021 yılları arasında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatsa da, devamı niteliğindedir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele almaktadır. Dizinin başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu, Gizem Karaca ve Yurdaer Okur gibi oyuncular yer almaktadır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey 'in yeğenidir.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, 'in yeğenidir. Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.

Sultan Alparslan'ın eşidir. Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır. Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir. Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir. Gizem Karaca : Evdokya

Evdokya Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır. Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan

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