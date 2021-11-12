"Alparslan: Büyük Selçuklu" İkinci bölümüyle ekranlara gelecek

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde bir araya geldiği, ilk bölümü ile büyük beğeni toplayarak reytinglerde birinci olan Alparslan: Büyük Selçuklu, ikinci bölümüyle yarın akşam TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile dikkat çeken Alparslan Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle üç kategoride reyting birincisi oldu.

Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk üstlenirken; yönetmen koltuğuna Sedat İnci oturuyor. "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'e Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik gibi usta oyuncular rol alıyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 15 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan ikinci bölümünde neler olacak:

Ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelir. Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk'ün intikamını almaya karalıdır.

Diğer yandan obadaki tüm gözler ise çağrı Bey'e hançer indirirken yakalanan Akça'nın üzerindedir. Akça göründüğü gibi Bizans'tan kaçan masum bir Türkmen kızı mıdır, yoksa Selçuklu'yu yok edecek sinsi bir planın anahtarı mı? Yüreğine büyük sırlar mühürlemiş olan Akça hiç beklemediği bir anda öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşayıp sarsılırken, artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Savaş sonrası İmparator'dan gelen sürpriz emir Bizans'ı karıştırır. Ani Tekfuru Kekavmenos, Selçuklu'yadarbe vuracak yeni hamlesini yaparken, General Dukas'ın beklenmedik hareketi herkesi şok eder.

Öte yandan Alparslan'ın gözü, ihanet içinde olduğundan şüphelendiği Emir Bozan'ın üzerindedir. Bu durum iki kardeşi, Alparslan ve Süleyman'ı kavganın eşiğine sürüklerken obada gerilim had safhaya çıkar. Vaspurakan'daki Müslümanları özgürlüğüne kavuşturmak isteyen Alparslan zekâ dolu bir planla Bizans'ı alt ederken, herkes Yannis'in kurduğu acımasız tuzaktan haber sizdir.

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