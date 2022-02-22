Alparslan: Büyük Selçuklu dün geceki bölümüyle çok konuşuldu

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan"Alparslan: Büyük Selçuklu" on dördüncü bölümüyle Total'de 8.02 izlenme oranı, AB'de 9.39 izlenme oranı ve ABC1'de ise 9.5 izlenme oranıyla ulusal çapta tüm reyting gruplarında birinciliği ele aldı.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun on dördüncü bölümde neler oldu:

Masum insanları öldürdüğü iddiasıyla suçlanan Alparslan, sürdüğü iz sayesinde masumların tutulduğu evi buldu. Emir Bozan'ı bu evde yakalayan Alparslan, kılıcını Bozan'ın boynuna dayadı. Ancak Bozan, askerlerin sokağın tenhasında titreyen çocuğu gördüğünü ve çocuğun evi işaret ettiğini söyledi. Alparslan Bozan'a inanmasa da Gazne Devleti topraklarında olduğu için bir şey yapamadı. Ablası Şehver Sultan ile bir araya gelen Alparslan, Bozan'ın masum insanları öldüreceğini ve kendisinin masumluğunun kanıtlanamayacağını söyledi ve insanlara yardım için yola koyuldu. Alparslan ve Şehver sultanın yanına verdiği Gazne askerlerinin yetişip karmetilere saldırdığını gören Bozan istemeyerek kendi adamlarını öldürmek zorunda kaldı. Alparslan sonunda ablası Şehver'i Emir Bozan'ın hain olduğu konusunda ikna etti. Alparslan yaptığı bir plan doğrultusunda Batur beyin de desteğiyle Bozan'ın hainliğini ispatladı.

Karaca ve Akınay kendilerini izlediğinden habersiz konuşan Akça ve Alpagut'u gördü. Akça izlendiklerini anlayınca Alpagut'a kendisini kaçırır gibi yapmasını söyledi. Alpagut, Karaca'nın duyacağı şekilde Akça'ya hainliğinin bedelini ödeyeceksin deyip kaçtı. Alpagut'un peşine düşen Süleyman, eline öldürme fırsat geçtiği halde kendisini öldürmeyen kişinin Alpagut olduğunu öğrenince şaşırdı. Alpagut'un yaşadığını Süleyman da öğrenmiş oldu.

Karargahtaki zafiyetten yararlanan Diyojen, Yınal'ı ve askerlerini kuşattı. Diyojen karargâhı teslim etmeleri için Bizans elçisini oraya gönderdi. Yınal'ın tekliflerini kabul etmeyip,Bizans elçisinin kellesini alması Diyojeni kızdırdı. Yınal atıyla Alparslan'a karargâhın sarıldığı haberini yolladı. Akça'nın da desteği ile Bizanslıları oyuna getiren Alparlsan, Dukas'ı rehin aldı.

Alparslan karargâhı Bizanslılardan geri alabilecek mi?

Bozan bu sefer düştüğü durumdan nasıl kurtulacak?

"Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinin yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk, yönetmenliğini Sedat İnci yapıyor. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen üstlenirken,Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Toprak Sergen, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal ve Esra Kızıldoğan gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecini konu alan hikayesiyle "Alparslan: Büyük Selçuklu" her Pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında...

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