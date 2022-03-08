Alparslan: Büyük Selçuklu, dün akşamki bölümüyle büyük beğeni topladı

SELÇUKLU, KONYA (Bültenler) - Dizinin 16. Bölümünde Akça'nın kılıç dersi verdiği küçük kızın, "Annemi koruyacağım bu kılıçla, babamı öldüren o keferelere de göstereceğim gününü" demesi izleyenlere duygusal dakikalar yaşattı. Bu sırada Akça'nın da babası Nizamülmülk'e bakarak gözlerinden yaşlar süzülmesi herkesi derinden etkiledi. Alparslan ve Süleyman'ın Şehver'i ve şehzadeleri kurtarmak için yaptığı plan, sosyal medyanın gündemine girdi. Ayrıca Akınay'ın, oğlu Alpagut'un imzasını görmesi izleyenlere "Şimdi neler olacak" dedirtti. Sosyal medyada Türkiye gündemine giren dizinin gelecek bölümlerinde neler olacağı merakla bekleniyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 16. bölümde neler oldu?

Gazne Sultanı Mevdud'un ölüm haberini alan Çağrı ve Alparslan, hızla Büst'e, Şehver ve Mesud'un canını emniyete almaya gittiler. Şehver'in soğuk ve Bozan'dan yana tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan, Şehver'in Bozan tarafından tehdit edildiğini düşündüler ama ispatlayamadıkları için Büst'ü terk ettiler. Bozan'ın, Şehver'in söylediği sözleri tehdit ile söylediğine inanan Alparslan ablasını kurtarmak için gizlice saraya girdi ama ablasının Emir Bozan'ın yanındaki net tavrı karşısında bir şey yapamadı. Çağrı beyi ziyarete Merv Obasına gelen Şehver, tehdit edildiğini anlatan notu ailesinin bulabilmesi için yere attı. Ancak notu abisi Bozan'ın Natık olduğuna inanmayan Karaca ele geçirdi. Bozan ile görüşmeye giden Karaca'ya, Selçuklu tahtına Süleyman'ın geçmesi için destekleyeceğini ama bu mektuptan kimseye bahsetmemesini söyledi. Karaca Bozan'dan yana durmayarak, otağa döndüğünde Süleyman'a her şeyi anlattı. Bozan'ın yanındayken kulak misafiri olarak öğrendiği şehzadelerin yerini de Süleyman'a söyledi. Süleyman ve Alparslan şehzadeleri kurtarabilmek için bir plan yaptı. Bu plan doğrultusunda Süleyman, Bozan ile işbirliği yaparmış gibi davranarak Büst Sarayına girdi. Ablası Şehver Sultan'a mektuptan haberi olduğunu söyleyip yaptıkları plan için destek istedi. Şehver, Süleyman'ın dediği gibi ordusuna Alparslan ve alplerinin sınırdan geçmesi için emir gönderdi. Alparslan'ın şehzadeleri kurtardığını son anda haberi alan Bozan, tahtı ele geçirdi. Büst Sarayı'na yaklaşan Alparslan ve Süleyman, ölmüş Gazne askerlerini görürken, saraydan gelen "yüce natık çok yaşa "seslerini duydu.Alparslan Şehver Sultan'ı bu durumdan kurtarabilecek mi? Bozan şimdi ne yapacak?

Vaspurakan Kalesi'nde de karmati ajanlar olduğunu gören Diyojen askerlerine verdiği emir ile tüm odaları aratarak, karmatileri ve Selçuklulara haber göndereni bulmak istedi. Askerler, şöminede şifreli bir kilim buldu. Karmeti kılığına giren Bizanslılar, kilimdeki mesajı okuması için Akınay'ı Vaspurakan Kalesi'ne getirdi. Kilimi okuyan Akınay, imzanın oğlu Alpagut'a ait olduğunu görünce şaşırdı. Kilimdeki imzanın oğluna ait olduğunu gören Akınay şimdi ne yapacak? Alpagut ve Akça Akınay'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek?

"Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'e Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Toprak Sergen, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal ve Esra Kızıldoğan gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecini konu alan hikayesiyle "Alparslan: Büyük Selçuklu" her Pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında...

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