Alp Navruz'dan sevenlerini heyecanlandıran paylaşım
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Alp Navruz'dan sevenlerini heyecanlandıran paylaşım

Alp Navruz'dan sevenlerini heyecanlandıran paylaşım
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Alp Navruz, yeni dizisi 'Ada Masalı' dizisinden ilk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Oyuncu, partneri Ayça Ayşin Turan'la karesini yayınladı. İşte detaylar...

Alp Navruz, 'Ada Masalı' dizisinden ilk kareyi paylaştı. Son olarak 'Zümrüdüanka' dizisiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu, partneri Ayça Ayşin Turan'la pozunu yayınladı. 'Arıza' dizisinin finalinden sonra hemen sete çıkan Turan ve Navruz'un diziden ilk karesi fanlarını heyecanlandırdı. Ay Yapım imzalı Star TV'de ekrana gelecek proje, daha ilk günden konuşulmaya başladı. Yapımda Turan Haziran, Navruz ise Poyraz karakterine canlandıracak.

Alp Navruz'dan sevenlerini heyecanlandıran paylaşım

Kaynak: Snob Magazin

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