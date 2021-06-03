Alp Kırşan kimdir? Alp Kırşan kaç yaşında, aslen nerelidir?

2000'de Best Model of Turkey yarışmasında birinci ve Best Model of the World yarışmasında ise üçüncü olan Alp Kırşan, Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sunuculuk yaptı. Son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer alan Alp Kırşan, internette Alp Kırşan kimdir? Alp Kırşan kaç yaşında, aslen nerelidir? gibi sorularla aranmakta. Alp Kırşan hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2000'de Best Model of Turkey yarışmasında birinci ve Best Model of the World yarışmasında ise üçüncü olan Alp Kırşan, Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sunuculuk yaptı. Son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer alan Alp Kırşan, internette Alp Kırşan kimdir? Alp Kırşan kaç yaşında, aslen nerelidir? gibi sorularla aranmakta. Alp Kırşan hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALP KIRŞAN KİMDİR?

Alp Kırşan kimdir? Alp Kırşan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Alp Kırşan 3 Kasım 1979 yılında Karşıyaka, İzmir'de doğan, Türk dizi ve sinema oyuncusu, manken.

Alp Kırşan liseyi doğduğu yer olan İzmir'de okumuştur. Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. Lise mezunluğundan sonra üniversite mezunu olarak Manisa-Celal Bayar Üniversitesi Spor ve Sanat Akademisi mezunudur. 2000'de Best Model of Turkey yarışmasında birinci ve Best Model of the World yarışmasında ise üçüncü oldu. İlk kez Sabah Şekerleri programında sunucu olarak, Özlem Yıldız'ın partneri olarak kamera karşısına geçti. 2007'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda Oyunun Oyunu oyunuyla profesyonel oldu. Ayrıca 2011'de yayınlanan Yok Böyle Dans adlı yarışmada yarıştı. Irmak Ünal, oyuncu Damla Debre ve Buzda Dans yarışmasındaki partneri Julia Novikov'la ilişkiler yaşadı. 2012'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler'de mücadele etse de yarışmadan elendi. Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sunuculuk yaptı.