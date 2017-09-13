Alp Kırşan'ın Paylaştığı Fotoğraf Sevenlerini Korkuttu

Sunucu ve oyuncu Alp Kırşan sosyal medya hesabından paylaştı, takipçileri gerçeği anlayana kadar büyük bir korku yaşadı.

DENİZ TUTKUSU HERKESÇE BİLİNİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, sunucu ve oyuncu Alp Kırşan deniz tutkusuyla öne çıkan bir isim. Alp Kırşan ne yazık ki bu tutkusunun karşılığını talihsiz bir kaza ile aldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Av sezonunun açılmasıyla birlikte denize açılan Alp Kırşan yakaladığı bir kalamarın yüzüne yaptığı şeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRÜNTÜ KORKUTUCUYDU

Son derece korkutucu bir görüntüye bürünen gözünü ve buna yol açan kalamarı objektife gösteren Alp Kırşan fotoğrafın altına da "Ben kalamarin suratima s… severim" notunu düştü.

Alp Kırşan'ın bu fotoğrafına gelen yorumların pek çoğu onun gözüne zarar geldiğini sandıkları şeklinde oldu.

İşte Alp Kırşan'ın o paylaşımı;

