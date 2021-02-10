Alp Kılınç kimdir? Alp Kılınç kaç yaşında, nereli? Alp Kılınç ne iş yapıyor? Hande Erçel ile "bazlama" davası ne oldu?

Hande Erçel'e bazlama suratlı demesi ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Alp Kılınç kimdir? Alp Kılınç kaç yaşında, nereli? Alp Kılınç ne iş yapıyor?