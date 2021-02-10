Alp Kılınç kimdir? Alp Kılınç kaç yaşında, nereli? Alp Kılınç ne iş yapıyor? Hande Erçel ile "bazlama" davası ne oldu?
10.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:19
Hande Erçel'e bazlama suratlı demesi ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Alp Kılınç kimdir? Alp Kılınç kaç yaşında, nereli? Alp Kılınç ne iş yapıyor?
Hande Erçel ile davalık olan ve sonuç olarak ceza ödeyecek Alp Kılınç kimdir? Alp Kılınç kaç yaşında, nereli? Alp Kılınç ne iş yapıyor? Hande Erçel ile "bazlama" davası ne oldu?
ALP KILINÇ KİMDİR?
10 Ağustos, 1996, Gaziantep doğumlu Alp Kılınç, sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmekte. Sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
ALP KILINÇ SOSYAL MEDYA HESABI
Instagram hesabında 752bin takipçisi bulunan Alp Kılınç, "alpkilinc" kullanıcı hesabı kullanmakta.