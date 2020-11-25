Almeda Abazi kimdir? Almeda Abazi hayatı ve biyografisi! Almeda Abazi kaç yaşında, nereli?

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Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Almeda Abazi merak konusu oldu. İşte Almeda Abazi hakkında merak edilen Almeda Abazi kimdir, Almeda Abazi hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ALMEDA ABAZİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Şubat 1992

Kaç yaşında: 28 yıl yaşında

Nereli:Tiran, Arnavutluk

Boy: 1,72 m

Eşi: Tolgahan Sayışman (e. 2017)

Almeda Abazi Sayışman (13 Şubat 1992, Tiran), Arnavut asıllı Türk model ve oyuncu. 2008' de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanmıştır. Oyuncu eğitimi almaktadır. Lise eğitimini İstanbul Özel Tarhan Koleji'nde tamamlamış, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim-Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır. Eğitimine Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olarak devam etmektedir. Oyuncu Tolgahan Sayışman'la 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta evlenmiştir.

ÇALIŞMA HAYATI

Şu ana kadar Konak ve Show Business filmlerinde ve Ayrılık adlı TRT dizisinde rol almıştır. Ayrıca Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Yok Böyle Dans yarışmalarına katılmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Valeria adıyla yer almıştır. tv8 kanalında Murat Ceylan ile birlikte Para Bende programını sundu. 2015 Yılında tekrar Survivor All Star yarışmasına katılmıştır.

ÖDÜLLER

Yıl Ödül

2007 Miss Tirana (Tiran Güzeli)

2008 Miss Albania (Arnavutluk Güzeli)

2008 Miss Globe (Kâinat Güzeli)