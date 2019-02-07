Almanya, Türkiye'den 6 Bin Suriyeli Sığınmacı Alacak

Almanya 2019 yılında Türkiye'den kriterlerine uyan 6 bin Suriyeli alacak.

HER AY 500 SIĞINMACI ALINACAK

Almanya, AB-Türkiye mülteci mutabakatını uygulamak için yeni bir düzenleme çıkardı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle, mutabakat kapsamında 2019 yılında Türkiye'den 6 bin Suriyeli sığınmacı alınması planlanıyor.

Federal İçişleri Bakanlığı tarafından eyaletlere gönderilen yazıda, 18 Mart 2016 tarihli AB - Türkiye mutabakatının önemi vurgulanırken, hükümetin bu mutabakattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceği kaydedildi.

Yazıda, AB-Türkiye mutabakatının, yasa dışı göçün önlenmesi, insan kaçakçılarına darbe indirilmesi ve uluslararası korumaya muhtaç sığınmacıların yasal yollarla Avrupa'ya kabul edilmesine katkı sağladığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı hazırladığı düzenlemede, Türkiye'den Almanya'ya kabul edilecek Suriyeli sığınmacılara ilişkin kriterleri belirlerken, 2019 yılı boyunca, her ay en fazla 500 sığınmacı almayı planladığını ifade etti.