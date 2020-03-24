Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, Berlin'de doktor Christian Drosten'den Almanya için çarpıcı bir uyarı geldi. Drosten, Almanya'da uzun vadede çeyrek milyon insanın koronavirüs nedeniyle ölebileceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken uzmanlara göre Almanya'yı zor günler bekliyor. Nüfusun yüzde 60-70'inin enfekte olması durumunda en az 278.000 ölü öngörülüyor. 28 bin yoğun bakım ünitesi neredeyse tamamen dolu.

Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün salgının patlak vermesinden kısa bir süre sonra nüfusun yüzde 60 ila 70'inin enfekte olabileceğini dile getirmişti. Şu anki durum Almanya için tablonun pek de iç açıcı olmadığını gösteriyor.

ÇEYREK MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Berlin'de doktor Christian Drosten'e göre, uzun vadede çeyrek milyon insan koronavirüsünden ölebilir. TRT Almanya'nın haberine göre uzmanlar, enfeksiyonlarda sürekli bir artış söz konusu olursa kritik aşamalara gelinebilir uyarısında bulunuyorlar.

HASTANELER ÜST SINIRA ULAŞTI

Almanya'daki koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı hızla artmaya devam ediyor. Bu yüzden yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısı oldukça fazla. Ülke çapındaki hastaneler üst sınırlarına ulaşmış durumda. Geçtiğimiz hafta Alman Hastane Derneği Başkanı Gerald Gaß, yoğun bakım yataklarının halihazırda yüzde 80 doluluğa ulaştığını açıklamıştı.

Yoğun tıp eğitimi almış personele ek olarak, normal hemşirelik personelinde de büyük eksiklik var. Üstelik Doğu Avrupa ülkelerinden ülkeye gelmiş olan hemşireler de koronavirüsün yayılması nedeniyle Almanya'yı terk ediyor.