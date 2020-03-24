Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir - Haber
Angela Merkel, Koronavirüs, Almanya, Dünya

Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, Berlin'de doktor Christian Drosten'den Almanya için çarpıcı bir uyarı geldi. Drosten, Almanya'da uzun vadede çeyrek milyon insanın koronavirüs nedeniyle ölebileceğini açıkladı.

24.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:35
Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken uzmanlara göre Almanya'yı zor günler bekliyor. Nüfusun yüzde 60-70'inin enfekte olması durumunda en az 278.000 ölü öngörülüyor. 28 bin yoğun bakım ünitesi neredeyse tamamen dolu.

Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün salgının patlak vermesinden kısa bir süre sonra nüfusun yüzde 60 ila 70'inin enfekte olabileceğini dile getirmişti. Şu anki durum Almanya için tablonun pek de iç açıcı olmadığını gösteriyor.

ÇEYREK MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Berlin'de doktor Christian Drosten'e göre, uzun vadede çeyrek milyon insan koronavirüsünden ölebilir. TRT Almanya'nın haberine göre uzmanlar, enfeksiyonlarda sürekli bir artış söz konusu olursa kritik aşamalara gelinebilir uyarısında bulunuyorlar.

HASTANELER ÜST SINIRA ULAŞTI

Almanya'daki koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı hızla artmaya devam ediyor. Bu yüzden yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısı oldukça fazla. Ülke çapındaki hastaneler üst sınırlarına ulaşmış durumda. Geçtiğimiz hafta Alman Hastane Derneği Başkanı Gerald Gaß, yoğun bakım yataklarının halihazırda yüzde 80 doluluğa ulaştığını açıklamıştı.

Yoğun tıp eğitimi almış personele ek olarak, normal hemşirelik personelinde de büyük eksiklik var. Üstelik Doğu Avrupa ülkelerinden ülkeye gelmiş olan hemşireler de koronavirüsün yayılması nedeniyle Almanya'yı terk ediyor.

İlgili Haberler

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

İşte koronavirüsün yayılmasını engelleyen 5 hayati strateji Haber
İşte koronavirüsün yayılmasını engelleyen 5 hayati strateji
New York Valisi'nden Trump'a tepki: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin Haber
New York Valisi'nden Trump'a tepki: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma Haber
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti Haber
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü Haber
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü
Putin'den koronavirüse karşı önlem! Tedbirini böyle aldı Haber
Putin'den koronavirüse karşı önlem! Tedbirini böyle aldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
'Ciğerlerimde cam var' diyerek feryat eden koronalı hastadan haber var
'Ciğerlerimde cam var' diyerek feryat eden koronalı hastadan haber var
Virüsün kaynağı olan pazarla ilgili korkutan uyarı: Daha kötüsü gelecek
Virüsün kaynağı olan pazarla ilgili korkutan uyarı: Daha kötüsü gelecek
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! '1 numaralı hasta' iyileşti
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Engin Özkoç Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin James Bond Şeyma Subaşı Didem Soydan Olga Kurylenko
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Gökhan Gönül Bülent Uygun Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Türk Polis Ak Parti
Şu an buradasınız: Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 23:35:33. #1.14#
title