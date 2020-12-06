Almanya, fonetik alfabeden Nazi izlerini silecek
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BBC

Almanya, fonetik alfabeden Nazi izlerini silecek

06.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:11
Almanya, fonetik alfabeden Nazi izlerini silecek

Almanya, Naziler tarafından yapılan eklemeler sebebiyle fonetik alfabesini yenileme kararı aldı.

Almanya, Naziler tarafından yapılan eklemeler sebebiyle fonetik alfabesini yenileyecek.

1933 - 1945 yılları arasında hüküm süren Adolf Hitler'in Nazi yönetimi öncesinde Almanca fonetik alfabesinde bazı Yahudi isimleri vardı.

Örneğin, "D" harfi için "David" (Davud), "N" harfi için "Nathan" ve "Z" harfi için de "Zacharias" (Zekeriya) gibi kelimeler kullanılıyordu.

Ancak Naziler bu kelimeleri "Dora", "Nordpol" (Kuzey Kutbu) ve "Zeppelin" (Zeplin) ile değiştirdi. Bu gibi değişimlerle beraber fonetik alfabe anti-Semitik biçiminden habersiz bir olarak pek çok Alman tarafından kullanıldı.

2022'de duyurulacak

Şimdi ise Alman Standardizasyon Enstitüsü'ne (DIN) bağlı uzmanlar, 2022'de kamuoyuna duyurulacak ve kabul edilecek yeni bir fonetik alfabe üzerinde çalışıyor.

Fikir, Yahudi Merkez Konseyi tarafından da desteklenen Baden-Württemberg eyaletinde anti-Semitizmle mücadeleden sorumlu Michael Blume'dan geldi.

Yeni alfabeye ilişkin ipucu veren DIN sözcüsü Julian Pinnig, "Harfler için yeni isimler seçmenin Alman kasaba veya şehir isimleri seçmekten daha sorunlu olabileceğini, çünkü kişisel isim seçimlerinin ulusun bugünkü etnik çeşitliliğini yansıtmayabileceğini" söyledi.

1934'te Naziler tarafından "J" harfi için "Jacob" (Yakup) yerine "Julius"; "S" harfi için "Samuel" yerine de "Siegfried" isimleri tercih edilmişti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kısmen değiştirildi

Öte yandan alfabeden birkaç Nazi referansı da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra değiştirildi. Mesela, Y harfi için kullanılan "Ypres" kelimesi yerine, "Ypsilon" kelimesi getirildi.

Ypres, Almanların Birinci Dünya Savaşı'nda ilk kez zehirli gaz kullandığı yerdi.

Ancak "Nordpol" (Kuzey Kutbu) kelimesiyle Nazizmin etkisi de korundu. Hitler'in ideolojisi, efsanevi bir kuzey Aryan ırkının sözde üstünlüğüne dayanıyordu.

BBC

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