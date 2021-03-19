Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi

Koronaya karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi. Ödülü başarılı çifte veren Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier "Çığır açan keşfiniz insanların hayatlarını kurtarıyor" ifadelerinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye canlı yayınla birlilte Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi.

TÖRENE ANGELA MERKEL DE KATILDI

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Şahin ve Türeci'ye madalyalarını Berlin'in Bellevue Sarayında bir törenle takdim edilirken, törene Şansölye Angela Merkel de katıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, tören sırasında salgına karşı daha fazla cesaret, daha az umutsuzluk çağrısında bulunurken, "Şu an özellikle 3. dalga yaşanırken kendine acımanın zamanı değil" dedi.

"ELİMİZDEKİ TÜM İMKANLARI KULLANMALIYIZ"

Halledilmesi gereken hatalar yapıldığını söyleyen Steinmeier, "Toplum olarak hata aramak için çok fazla enerji harcıyoruz. Şimdi bize yardımcı olacak tek şey var: Elimizdeki tüm imkanlarla giderek daha fazla aşılama yapın. Günün özeti budur." sözlerini sarf etti.

"KEŞFİNİZ ÇIĞIR AÇTI"

Steinmeier, "Çığır açan keşfiniz insanların hayatını, geçim kaynaklarını kurtarıyor, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta kalmamızı sağlıyor" dedi. "Aşı olan insanlarla, günlük yaşama, özlediğimiz hayata ve sevdiğimiz insanlara doğru küçük bir adım atabiliriz." dedi.

"GELECEKTEKİ PANDEMİLER DAHA YIKICI OLABİLİR"

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Uğur Şahin, Kovid-19'un hayal edilebilecek en kötü salgın olmadığını vurgulayarak, gelecekteki pandemilerin daha yıkıcı olabileceğini ve hazır olmanın önemli olduğunu söylemişti.

Prof. Dr. Şahin, "İlaç üreticilerinin ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonraki üç ay içinde tüm dünyayı aşılayacak üretim kapasitesine sahip olmak gerekir" diyerek, mevcut aşı kampanyalarının durumu göz önüne alındığında, küresel nüfusun büyük bir kısmının hala aşı beklediğini, bunun iddialı bir hedef olduğunu ve oraya ulaşabilmek için kamu-özel ortaklığının gerekliliğini öngörmüştü.