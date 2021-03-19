Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi
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Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi

19.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:25

Koronaya karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi. Ödülü başarılı çifte veren Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier "Çığır açan keşfiniz insanların hayatlarını kurtarıyor" ifadelerinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye canlı yayınla birlilte Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi.

TÖRENE ANGELA MERKEL DE KATILDI

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Şahin ve Türeci'ye madalyalarını Berlin'in Bellevue Sarayında bir törenle takdim edilirken, törene Şansölye Angela Merkel de katıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, tören sırasında salgına karşı daha fazla cesaret, daha az umutsuzluk çağrısında bulunurken, "Şu an özellikle 3. dalga yaşanırken kendine acımanın zamanı değil" dedi.

Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi

"ELİMİZDEKİ TÜM İMKANLARI KULLANMALIYIZ"

Halledilmesi gereken hatalar yapıldığını söyleyen Steinmeier, "Toplum olarak hata aramak için çok fazla enerji harcıyoruz. Şimdi bize yardımcı olacak tek şey var: Elimizdeki tüm imkanlarla giderek daha fazla aşılama yapın. Günün özeti budur." sözlerini sarf etti.

Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi

"KEŞFİNİZ ÇIĞIR AÇTI"

Steinmeier, "Çığır açan keşfiniz insanların hayatını, geçim kaynaklarını kurtarıyor, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta kalmamızı sağlıyor" dedi. "Aşı olan insanlarla, günlük yaşama, özlediğimiz hayata ve sevdiğimiz insanlara doğru küçük bir adım atabiliriz." dedi.

"GELECEKTEKİ PANDEMİLER DAHA YIKICI OLABİLİR"

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Uğur Şahin, Kovid-19'un hayal edilebilecek en kötü salgın olmadığını vurgulayarak, gelecekteki pandemilerin daha yıkıcı olabileceğini ve hazır olmanın önemli olduğunu söylemişti.

Prof. Dr. Şahin, "İlaç üreticilerinin ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonraki üç ay içinde tüm dünyayı aşılayacak üretim kapasitesine sahip olmak gerekir" diyerek, mevcut aşı kampanyalarının durumu göz önüne alındığında, küresel nüfusun büyük bir kısmının hala aşı beklediğini, bunun iddialı bir hedef olduğunu ve oraya ulaşabilmek için kamu-özel ortaklığının gerekliliğini öngörmüştü.

Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi
Haber Yorumları (11)
..: yahu inanmayın bunlara hepsi dümende !!! her söylenene sazan gibi atlamayın inanmayın perde arkasına bakın bakıp göremiyorsanız daima şüphe ile yaklaşın.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
ÜMİT: Gurur bizim değil, boşuna milleti gazlamayın.
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ASDF: Tabiki güzel bir şey ancak gurur duyulacak bir tarafı yok. Bizleri yönetenlerin nitelikli insanlarımızın neden yurtdışına gittiğini, bu denli başarılı bilim insanlarımızın Türk olmasına rağmen neden ülkemizde kalmadığını düşünmesi gerekir. Ülkemizde son yıllarda muazzam bir beyin göçü yaşanıyor. En zeki ve eğitimli insanlarımız koşarak başka ülkelere gidiyor. Bu gidişle ülkede yalnızca eğitimsiz, görgüsüz, güdülecek koyundan farkı olmayan vasat insanlar kalacak.
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