Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya gidenler asıl şimdi yandı! Almanya 400-500 kişiyi mercek altına aldı
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Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya gidenler asıl şimdi yandı! Almanya 400-500 kişiyi mercek altına aldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'deki bazı belediyelerin Almanya'ya gri pasaportla çok sayıda kişi göndermesiyle ilgili, ''İddia edilen 400-500 kişiyi araştırıyoruz'' dedi.

Türkiye'deki bazı belediyelerin gri pasaportlarla 'insan kaçakçılığı' yaptığı iddiaları Alman basınında da geniş yer buldu.

Son olarak Almanya İçişleri Bakanlığı'nın da Türkiye'den gelen "gri pasaportluları" takibe aldığı bildirildi. Federal polis ve Interpol bir notla uyarıldı.

"ALMAN VE TÜRK YETKİLİLER İŞBİRLİĞİ YAPIYOR"

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Marek Wede konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Wede, "Alman yetkililer sorunun farkında" dedi ve ekledi: "Alman ve Türk yetkililer bu konuda yakın işbirliği yapıyor."

"400-500 KİŞİ ARAŞTIRILIYOR"

Bingöl'den 6 bin euro karşılığı Almanya'ya gönderilen kişilerin açıklamalarının hatırlatılması üzerine konuşan Wede, "Almanya şu anda olaya karıştığı iddia edilen 400-500 kişiyi araştırıyor" ifadesini kullandı. Wede, Federal Polis'in konuyla ilgili soruşturma başlattığını da sözlerine ekledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, insan kaçaklığının söz konusu olup olmadığı sorusuna ise "Soruşturma devam ederken herhangi bir bilgiyi ifşa edemeyeceğiz" yanıtını verdi.

Gri pasaportla insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı 6 belediye hakkında soruşturma başlatmıştı.

Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya gidenler asıl şimdi yandı! Almanya 400-500 kişiyi mercek altına aldı
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Abdullah Karlidag
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