Almanya'da yaşayan Türkler sokakta kalan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı

Almanya'da yaşayan Türkler, Stuttgart kentinde sokakta kalan evsizler ve ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve hijyen malzemeleri dağıttı.

Merhaba & Mahlzeit Yardım Derneği Başkanı Tolga Özgül ile Baden Würtemberg Eyalet Başkanı Ahsan Kurt Bashir öncülüğündeki 12 gönüllü, iki grup halinde ihtiyaç sahiplerine içinde döner kebap, falafel, ayran, pişmaniye gibi gıda malzemelerinin yanı sıra diş macunu, diş fırçası ve maske gibi hijyen malzemesi bulunan paketler verdi.

Merhaba & Mahlzeit Başkanı Özgül, özellikle havaların soğuk olduğu bu günlerde çeşitli şehirlerde sokakta yaşayanlara yönelik yardım faaliyetlerini artırdıklarını söyledi. Sokakta yaşayan yaklaşık 100 kişiye yardımda bulunduklarını ifade eden Özgül, bundan sonra da yardım faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.