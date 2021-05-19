Almanya'da Türklere ait süpermarket kundaklandı
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Almanya'da Türklere ait süpermarket kundaklandı

Almanya'da Türklere ait süpermarket kundaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından Türklere ait süpermarket kundaklandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından Türklere ait süpermarket kundaklandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı semtte bulunan ve Türklere ait olan bir süpermarket, kimliği belirsiz kişi tarafından gece yarısı kundaklandı. Kundakçı, marketin güvenlik kameralarına takıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, kundakçının elindeki yanıcı madde ile marketi ateşe verdiği görüldü.

Görgü tanıkları, kundakçının olay sonrası koşarak kaçtığını ve üzerinde siyah bir elbise olduğunu ifade ettiler. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, markette büyük maddi hasarın geldiği bildirildi.

İşletme sahipleri, kundakçının bir an önce yakalanmasını isterken, Türkiye'nin Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz kundaklama sonucu süpermarketi yanan işletme sahibini ziyaret ederek, olayla ilgili bilgi aldı.

Savcılık ve polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kundaklama olayının ırkçı bir saldırı olduğu üzerinde duruluyor. Son yıllarda, Almanya'da çok sayıda Türk derneğine kundaklama girişiminde bulunuldu. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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