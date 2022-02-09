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Almanya'da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Almanya'da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Fürht kentinde Türk tır şoförünün neden olduğu kazada tam 31 araç birbirine girdi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Fürht kentinde Türk tır şoförünün neden olduğu kazada tam 31 araç birbirine girdi.

Fürht kentinde dün saat 22.00 sıralarında bir Türk tır şoförünün neden olduğu kazada 31 araç birbirine girdi. Tır şoförünün şehir merkezindeki kavşakta kırmızı ışıkta durmayarak kazaya neden olduğu, ardından da kaçmaya çalışırken yaklaşık 100 metre ilerde bulunan araçlara çarptığı öğrenildi.

Tır şoförünün alkollü olduğu iddia edilirken, araçlarda hasar oluştu. Bazı araçlar da çarpmanın etkisiyle yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tır şoförünün yakalanarak gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - NÜRNBERG

Almanya'da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu

Almanya'da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu

Almanya'da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu

Almanya'da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bavyera, Tragger, Almanya, Türk, 3. Sayfa, Haberler

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